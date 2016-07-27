بالصور والفيديو : راغب علامة يقدم ابنه للجمهور لأول مرة بحفل جميرا باي

لم يكن منتصف ليل القاهرة يوم الاثنين موعداً لإحياء حفل السوبر ستار راغب علامة الخاص بتسويق إحدى القرى السياحية بساحل السخنة بمصر وفقط، فالحدث الأبرز كان تسويقه لابنه خالد بعدما قدمه للجمهور للمرة الأولى، ويبدو أن علامة الصغير سيشق طريقه نحو النجومية بسرعة، بعدما خطف أنظار الحضور.

الحفل الذي أقيم بفندق النيل ريترز كارلتون بوسط العاصمة القاهرة بمناسبة بدء فتح باب الحجز لوحدات قرية جميرا باي، بدأ منتصف ليل القاهرة بتقديم الفنان أحمد فهمي، وحضور مدير أعمال راغب شقيقه خضر، وابنه خالد الذي واجه الجمهور للمرة الأولى، ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور، وكالعادة بدأ راغب حفله بتقديم اغنية "مبهزرش" وتخللتها رقصة ضاحكة مع طفلة صغيرة، ثم واصل بعدها بغناء العديد من اغانيه الشهيرة مثل "نسيني الدنيا" و"يا غايب تعالا" و"سهروني عنيك" و"يا ريت" كما قام بغناء "يا بنت السلطان" للنجم احمد عدوية واختتم الحفل بأغنية "كل ما اشتاق اليها".

اسمع خالد راغب علامة يغني شوفتك اتلخبطت

