ماريتا الحلاني ونجم "ذا فويس" في ديو قريب جداً

نشرت ماريتا إبنة الفنان عاصي الحلاني صورة تجمعها بنجم "ذا فويس" عمر دين عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وعلقت تحتها "واخيرا إنتهى الدويتو الذي سيجمعني بشقيقي عمر الدين".

يشار الى أن الاغنية التي سيقدمها عمر دين وماريتا الحلاني بشكل ثنائي، ستكون باللغة الإنكليزية، وهما قاما بستجيلها في إستديو جان ماري رياشي.

هذه الأغنية ستكون الاول في رصيد عمر دين الذي كان في فريق عاصي الحلاني في الموسم الاخير من برنامج "ذا فويس"، والثالثة في رصيد ماريتا الحلاني التي سبق أن قدمت أغنيتين الاولى بالإنكليزية بعنوان "GO" والثانية بالعربية بعنوان "شو بدك".