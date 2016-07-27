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بالدموع: عقد قران هبة مجدي ومحمد محسن

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الأربعاء 27-07-2016 23:28

احتفلت الفنانة الشابة هبة مجدي بعقد قرانها على المطرب محمد محسن بحديقة فندق الماسة بالقاهرة، وسط حضور محدود لنجوم الفن، تقدّمهم النجم الكبير يحيى الفخراني، الذي وقّع شاهداً على عقد القران، إلى جانب عدد من أفراد عائلة العروسين. وقد اختلطت دموع الفرحة بدموع الحزن في هبة مجدي، التي افتقدت والدها وكيلاً عنها أثناء عقد القران.

هبة حضرت مراسم عقد القران بالفستان الأبيض. وشارك من نجوم الفنّ الفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر والإعلامية منى الشاذلي والفنان عمرو سعد شقيقها في مسلسل يونس ولد فضة، والفنان عمرو عبد الجليل، والنجمة مي كساب، والفنانة سهر الصايغ، والفنانة ميرنا وليد، والفنانة إيمى، والفنانة إلهام عبد البديع، والفنانة ألفت عمر، والمنتج صادق الصباح ونجله أنور صادق الصباح، بالإضافة إلى المخرجة إنعام محمد علي، والمخرجة بتول عرفة، فيما أصرّ المطرب محمد محسن على تقديم أغنية خاصّة لعروسه هبة مجدي.

الطريف أنّ العروسين اصطحبا النجم الكبير يحيى الفخراني فور انتهاء مراسم الاحتفال للّحاق بالعرض المسرحي "ليلة من ألف ليلة"، وقرّرا أن يستكملا الاحتفال مع الجمهور بعد انتهاء العرض مثلما حدث عند إعلان الخطوبة.

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سيدتي

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