تجريد ملكة جمال فلوريدا من لقبها.. وهذه التفاصيل

جُردت Genesis Davila ملكة جمال فلوريدا 2017 من لقبها، بعد أن كسرت قوانين المنافسة. وقال Grant Gravitt المدير التنفيذي للمسابقة إن Davila البالغة من العمر 24 عاماً، استعانت بخبراء شعر وتجميل محترفين من أجل إطلالتها في حفل التتويج، ما يتعارض مع نهج المسابقة.

وقال Gravitt بحسب صحيفة People: "لدينا سياسة عدم التسامح بشأن القواعد، سواء أكان في الأمور الأساسية أو الثانوية، علينا المحافظة على المساواة ومستوى اللعبة.. للأسف حاملة اللقب سعت للمنافسة بطريقة غير عادلة، وهذا الأمر غير مقبول".

وأضاف Grant ان العديد من المتباريات اشتكين على Genesis واتهموها بالتعدي على القوانين، كما أكد هذا الكلام العديد من شهود العيان.

وأكد Gravitt خلال حديثه انهم تمكنوا من الحصول على الأدلة الكافية التي تثبت التهم الموجهة الى الملكة، مشيراً الى انها نشرت عبر الإنستقرام صورة لها مع خبير التجميل وهو يضع لها المساحيق والمكياج.

ومن جهتها، نفت Genesis كل ما قيل عنها، وقالت إن الصورة التي نشرتها على انستقرام، هي خلال زيارتها لاحد الأصدقاء في غرفة فندق والدتها، وليس لخبير التجميل.

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