رئيس جامعة بني سويف يكلف علاء عبدالحليم بالعمل مشرفًا على كلية طب الأسنان‎

المراسل : محمد شعبان

وجه الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، الشكر للدكتورة رباب مبارك، عميد كلية طب الفم والاسنان، تقديرًا للمجهودات التى بذلتها خلال فترة توليها عمادة الكلية،

> وقرر رئيس الجامعة، تكليف الدكتور علاء عبدالحليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشرفًا على الكلية.

وأضاف لطفي، أن الدكتورة رباب مبارك، لم تدخر وسعًا ولا جهدًا في أعطاء الدعم بكافة صوره واشرافها الكامل علي جميع التفاصيل التي أثرت علي مجري الكلية وظهورها بصورتها المشرفة خلال فترة عمادتها، حيث تم أفتتاح عيادات خارجية على أعلى مستوى من حيث الوسائل التعليمية الحديثة ووحدات الأسنان الكاملة عالية الجودة، وأجهزة التعقيم وأجهزة الأشعة لتجهيزها لخدمة مجتمع مدينة بنى سويف وتوفير علاج طب الأسنان بالمجان لأبناء المحافظة.

وأوضح، أن الجامعة أصبح لديها منظومة رعاية صحية متكاملة تتمتع بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ذوي خبرة وكفاءة عالية ولديهم دراية فنية وتقنية بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا من أجل دعم المنظومة الصحية كما إنها حريصة على توفير كافة الإمكانيات من أجهزة ومعدات طبية حديثه لتطويرها، معلنًا أن وحدة الجراحة بكلية طب الفم والأسنان على استعداد كامل لاستقبال وعلاج حالات الأورام والكسور والعيوب الخلقية بالفم والوجه والفكين بالمجان.