مؤتمر الدلتا يستعرض أحدث علاجات "فيروس بى"

أعلن الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس فى محاضرة ألقاها بمؤتمر الدلتا الدولى المنعقد حاليا بطنطا برئاسة الدكتور محمد العتيق أستاذ الكبد ورئيس المؤتمر عن أدوية جديدة لفيروس بى قال إنها تحسن من أداء جهاز المناعة ،وتؤثر على بروتين السطح وجين الفيروس الموجود داخل نواة الخلية الكبدية.

وقال الدكتور هشام الخياط إن هناك مركبا هاما جدا مازال فى مراحل التجارب الإكلينيكية الأولى، وهذا المركب مازال يحل أرقاما كودية يسمى " REP9AC "ويعمل على إحباط بروتين السطح، ويساعد على التخلص منه تماما، كما أنه يساعد على التخلص من جين الفيروس الموجود داخل نواة الخلية بطريقة غير مباشرة ،مما يساعد على الخلاص والشفاء التام من فيروس بى.

وأشار إلى أن بروتين السطح يمنع المصريين المصابين بفيروس بى من السفر للعمل إلى دول الخليج، وبالتالى فهذا الدواء ليس شافيا من فيروس بى ، لكن هذا الدواء سوف يكون له مردود اقتصادى، إذ يمكن المريض من السفر للعمل فى دول الخليج بعد التخلص من بروتين السطح .

وأكد أن هناك دواء آخر هام يساعد على الشفاء من فيروس بى عن طريق التخلص من الخلية الكبدية المصابة بالفيروس مما يقلل ويمنع عدوى الخلايا السليمة المجاورة الأخرى، موضحا أنه من المعروف أن فيروس بى يحبط تحلل الخلية الكبدية المصابة عن طريق بروتين السطح مما يتيح انتشار الفيروس بسهولة إلى الخلايا الأخرى ويجعل الفيروس يستخدم نواة الخلية فى تكاثره ويتيح أيضا حدوث مضاعفات فى الكبد للمريض .

وقال الدكتور هشام الخياط إنه من المتوقع أن تطرح هذه المركبات بعد التأكد من فعاليتها وأمانها فى التجارب الإكلينيكية فى المرحلة الثانية والثالثة.

فيروس "سى" يتصدر أعمال مؤتمر الدلتا الدولى لأمراض الكبد بطنطا

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