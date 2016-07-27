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بسبب منشطات 2012.. عبير عبد الرحمن أول مصرية تفوز بميدالية أوليمبية

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بسبب منشطات 2012.. عبير عبد الرحمن أول مصرية تفوز بميدالية أوليمبية بسبب منشطات 2012.. عبير عبد الرحمن أول مصرية تفوز بميدالية أوليمبية

أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، حصول الرباعة المصرية عبير عبد الرحمن على الميدالية الفضية لرفع الأثقال في أوليمبياد لندن 2012 بعد غياب 4 سنوات.

وقررت اللجنة سحب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية من لاعبات دول كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا نتيجة تورطهن في تناول المنشطات.

وباتت عبير عبد الرحمن أول من تفوز بميدالية أوليمبية في منافسات النساء عبر تاريخ مشاركات الفراعنة في دورات الألعاب الأوليمبية.

وحصلت عبير عبد الرحمن على المركز الخامس في أوليمبياد لندن في وزن 75 كج وبعد سحب الميداليات من اللاعبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى حصلت عبير على المركز الثاني والميدالية الفضية.

كما قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حصول اللاعبة المصرية نهلة رمضان على المركز الرابع في وزن أكثر من 75 كج، بعد سحب الميدالية البرونزية من لاعبة أرمينيا بسبب تناولها للمنشطات أيضا.

وكانت نهلة رمضان حصلت على المركز الخامس في منافسات رفع الأثقال في أوليمبياد لندن 2012.

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