الكحل الكوبالتي موضة جديدة في عالم مكياج العيون

انتشرت موضة مكياج العيون باللون الأزرق بكثافة، في كلّ العروض الجمالية، لصيف 2016. وتنوّعت طرق استخدام ظلال العيون بشكل منح العين شكلاً درامياً مميزاً. واختلفت طرق رسم العين بالأيلاينر الأزرق على كلٍّ من الجفنين العلوي والسفلي. وبما أنّ اللون الأزرق يتميّز بالقوة والجاذبية، وكذلك الحال بالنسبة إلى المكياج الخليجي، إذن يمكنك الجمع بين اللون الأزرق والمكياج الخليجي لتحصلي على إطلالة قوية غير مألوفة على الإطلاق. وإذا كنت تحبين التمييز إلى درجة الغرابة، فإنّ بإمكانك استخدام الماسكرا الزرقاء.

إليك في هذا الموضوع أجدد صيحات استخدام اللون الأزرق على العينين والطرق الصحيحة لتطبيقه.



1.الكحل الكوبالتي Cobalt Liner

استخدم خبراء المكياج اللون الأزرق بطرق مختلفة على العيون، وكانت الإطلالة الأبرز في عروض جوناثان سوندرز Jonathan Saunders، حيث استخدمت خبيرة المكياج لوسيا بيروني Lucia Pieroni الكحل الأزرق البحري بشكل حدّدت الزوايا الداخلية للعيون. لكنّها لم تتوقف عند هذا الحدّ، بل أضافت القليل من هذا الكحل على أعلى وأسفل الرموش. وما ميّز هذا المكياج هو ظلّ الكوبالت الكريميّ، الذي طبّقته عند جذور الرموش، ما جعل عيون العارضات تبدو أكثر إشراقاً.

2.الأزرق المشرق Turquoise Flash

برزت قوة اللون الأزرق المشرق باختلاف تدرّجاته في عروض ديان فون فرستنبرغ Diane von Furstenberg، حيث استخدمت اللون الفيروزي على الجفن العلوي المتحرك، واللون الأكوا على طول خط الرموش السفليّ.

إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، ننصحك باتباع هذه الطريقة في تطبيق المكياج، ولا سيّما في فصل الصيف مع البشرة البرونزية.

3.الرموش الزرقاء Midnight Lashes

لم تقتصر موضة المكياج الأزرق على الظلال فحسب، وإنما وصلت إلى حدّ تكثيف الرموش بالماسكرا الزرقاء. إذا كنت تحبّين الغرابة في استخدام اللون الأزرق لمكياج العيون، فإليك طريقة خبيرة التجميل لوسيا بيروني Lucia Pieroni في عروض مارس كاترانتزو Mary Katrantzou، التي عمدت إلى تحويل عيون العارضات كالدمى عبر تطبيق الماسكرا الزرقاء على منتصف الرموش.

4.السموكي المشرق Shimmery Smoky

عمدت لوسيا بيروني Lucia Pieroni إلى استخدام اللون الأزرق الكريميّ على الجفن العلوي في عروض ميسوني Missoni، بطريقة جديدة. هذا السموكي الغريب من حيث اللون من جهة، وشكله من جهة أخرى، يساعدك في الحصول على مكياج عصريّ ومميّز.

5.تلطّخ العين Smudgy Sapphire

يعتبر فرنسوا نارس François Nars أول من عمد إلى تطبيق العين الملطّخة. وهذه المرة اعتمد تلطيخ الزوايا الداخلية للعينين بلطخة من الياقوت الأزرق، في مكياج مارك جاكوبس Marc Jacobs.

تابعي المزيد من التفاصيل، واكتشفي المستحضرات التي تحتاجينها لتنفيذ أجدد صيحات المكياج الأزرق في هذا العدد من مجلة "سيدتي".