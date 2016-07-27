بالصور: تشييع جثمان المخرج محمد خان والعزاء يوم الجمعة

وسط حضور محدود من أسرته وعدد من رفاق رحلة الفن، شيّعت جنازة المخرج الكبير محمد خان بالمسجد الكويتي بزهراء المعادي جنوب القاهرة، ودفن بعد صلاة ظهر أمس بمقابر الأسرة بالقاهرة الجديدة، بحضور نقيب الممثلين أشرف زكي ووكيل النقابة الفنان سامح الصريطى والمخرج الكبير يسري نصر الله والإعلامية ريم ماجد والممثلة سلوى محمد علي، والإعلامي محمود سعد، في وقت أعلنت زوجته الكاتبة وسام سليمان قبول العزاء بالفقيد يوم الجمعة بمسجد عمر مكرم.

مراسم تشييع جثمان المخرج الكبير الراحل تمت سريعاً، بعدما تمكّنت أسرته من إصدار تصريح الدفن قبل صلاة الظهر. وقد انهارت زوجته وسام سليمان فور بدء صلاة الجنازة، وشاركت بملابس ملوّنة، بسبب وجودها منذ فجر أمس بجوار زوجها أثناء مرضه الطارىء، فلم تتمكّن من المغادرة إلا مع الجثمان، بينما أبدت ابنته المخرجة نادين خان تماسكاً نسبياً، ووقفت لتقبّل العزاء بوالدها، وبرفقتها الممثل سيّد رجب والإعلامي محمود سعد والمنتج جابي خوري والمخرجة كاملة أبو ذكري والمنتج والمؤلف محمد حفظي والنجم خالد النبوي، إلا أنّ نادين انهارت مع بدء مراسم الدفن في مقابر العائلة.

يُذكر أنّ عدداً كبيراً من نجوم الفن لم يتمكّن من وداع خان، بعدما قرّرت أسرته الإسراع بصلاة الجنازة ومراسم الدفن، تجنباً للأزمات التي لاحقت جنازات نجوم الفن في الفترة الماضية، وتقرّر استقبال المعزّين طوال الأيام المقبلة في منزل الفقيد بحيّ المعادي، على أن تقام مراسم العزاء يوم الجمعة في مسجد عمر مكرم.