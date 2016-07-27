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مي كساب: أنا حامل في الشهر الخامس ..أدعولي

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الأربعاء 27-07-2016 16:18

القاهرة_عمرو رضا

بعد ظهورها في حفل عقد قران زميلتها المطربة هبة مجدي، لم تجد النجمة مي كساب مفراً من إعلان حملها، بعدما تساءل عدد كبير من جمهورها عن سبب الانتفاخ الملحوظ ببطنها، وأكدت في تدوينة موجهة لمتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها حامل بالشهر الخامس .. وطلبت منهم الدعاء ليكتمل حلمها بالأمومة.
كساب كتبت عبر حسابها على انستقرام: الإنسان هو أكتر حاجة فيها جدل خلقها ربنا وطول الوقت عايش في صراع بين الخير والشر وَيَا ترى مين هينتصر في النهايه الصراع الابدي مع الشيطان ونوووس بيعمل عمايله اللهم اكفينا شر النفس الامارة بالسوء وأهدينا وأكرمنا ووفقنا في حياتنا انا اخترت الصورة دي مع الكلام ده عشان في ٦ في الصورة اخوات واصحاب ونوس بيروح وبيجي بينهم بس الخير اللي جواهم هيكون اكبر من ٥٠٠ ونوس وانا هأفضل احلم بالمدينة الفاضلة حتى لو هاعيش فيها لوحدي".
أضافت: بس جوايا يقين دايما من رب العالمين انها جاية جاية الصورة دي كنت عايشة فيها احلى ايام حياتي وانا عاوزة اخلف ابني او بنتي وانا عايشة اجمل ايام حياتي يارب حققلي امنيتي ادعولي أقوم بالسلامة انا في الشهر الخامس والله مش با خمس عشان الحسد ... محمد جوزي بحبك يا انضف وانقي قلب قابلته في حياتي يا أحلى بابي".
يذكر أن شائعات الحمل لاحقت مي منذ زواجها من المطرب الشعبي أوكا .. وهذه أول مرة تؤكد الخبر رسميا

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سيدتي