هل سيتزوج محبوب تركيا مراد بوز من حبيبته أصلي أينفر؟

في الحفل الغنائي الكبير الذي أحياه محبوب تركيا مغني البوب مراد بوز في مدينة بودروم الساحلية، اجتمعت عائلته بعائلة حبيبته الممثلة التركية آصلي إينفر بطلة المسلسل الإجتماعي "لعبة الصمت" .

وبدا الإنسجام واضحاً بين العائلتين، واستمتعت ديليك إينفر والدة آصلي بغناء مراد بوز مع والدته ووالده.

واجتماع العائلتين يرجح تفكير مراد بوز بالزواج قريباً من حبيبته بعد جعله علاقتهما رسمية بتعارف العائلتين في لقاءات ومناسبات عدة.

وكانت علاقتهما العاطفية قد انطلقت شرارتها الأولى خلال تصوير فيلمهما السينمائي المشترك (أخي)، مع الممثل الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك قبل عام تقريباً.

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