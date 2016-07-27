مكونات طبيعية تحفز إفراز هرمونات السعادة وتحسن المزاج

يلجأ الكثيرون إلى استخدام الأدوية التى تعمل على تحسين الحالة المزاجية، والتى لها تأثير ضار على الصحة، لكن من الممكن التغلب على الحالة المزاجية السيئة ببعض التوابل الطبيعية .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أثبتت الأبحاث أن هناك بعض المواد الغذائية التى يمكن أن ترفع المزاج وتؤدى إلى الشعور بالسعادة، فهذه المواد تطلق هرمونات معينة فى الجسم، كما أن غياب هذه العناصر عن النظام الغذائى تسبب اكتئابا وتقلبا فى المزاج، وهناك بعض الأمثلة للمواد الغذائية التى تساعد على رفع المزاج وهى الشوكولاتة والأطعمة الغنية بالبروتينات مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدجاج والمكسرات وبعض الفاكهة مثل الموز والبرتقال وغيرها من التوابل.

وحسب التقرير فإن هناك بعض الأعشاب والتوابل التى ثبت لها فاعلية كبيرة ومضادة للاكتئاب، وتساعد على الشعور بالسعادة والبهجة، مضيفا أن القرفة لها رائحة متميزة وتساعد فى الحد من الرغبة الشديدة فى السكر غير الصحى وتعمل على تحفيز الدماغ، كما أنها تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز والانتباه .

كما ذكر تقرير أحد الأعشاب الأخرى التى تساعد على تحسين المزاج وهى الزعفران، ومن المعروف أنه يعد من توابل السعادة، وأثبتت الأبحاث أن الزعفران له تأثير مضاد للاكتئاب ويستخدم فى تحسين الحالة المزاجية وعلاج الاكتئاب، ومن التوابل الأخرى التى تعمل على تحسين الحالة المزاجية الكركم، فأنه يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ويحفز إطلاق الهرمونات المحفزة للمزاج وهى السيروتونين .

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