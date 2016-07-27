مجموعات "بول أند جو" الشتوية متوفرة لدى متاجر بوتيك وان

تحرص متاجر"بوتيك وان" Boutique1 على تقديم أبرز وأجمل صيحات الموضة لزباءنها، وذلك من خلال اختيار مجموعات مميزة من دور الأزياء العالمية، وهذا الموسم متاجر"بوتيك وان" Boutique1 سعيدة في الاعلان عن توفر مجموعات دار "بول أند جو" Paul & Joe لديها، وهي مجموعة ما قبل خريف 2016، ومجموعة خريف وشتاء 2016-2017 للألبسة الجاهزة.

وهذه المجموعات تتميز أنها تحمل بصمات وهوية الدار الأصلية، كما أنها تعكس الروح الشبابية العصرية مع حنين الى الماضي ولاسيما زمن الستينيات والسبعينيات.

وتضم المجموعات مختلف التصاميم من السراويل المريحة، القمصان الأنيقة، السترات الفاخرة، والفساتين المرهفة، وبالنسبة للألوان فكانت هادئة وفي بعض الأحيان حيادية وفي أحيان أخرى صاخبة ومنعشة،

شاهدي بعض من صور المجموعات هنا، واقصدي متاجر متاجر"بوتيك وان" Boutique1 لاقتناءها لتكوني السباقة في ارتداء أحدث ابداعات دار "بول أند جو" Paul & Joe.