106 تظلم تم استلامهم من طلاب الثانوية العامة بتعليم الوادي الجديد‎

صرح ناصف أنيسي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، والقائم بأعمال مدير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن المديرية استلمت 106 تظلمًا لطلاب الثانوية العامة حتي اليوم.

وأضاف أنيسى، أن غالبية التظلمات كانت في مواد التخصص من جانب الطلاب، وأنه يتم ارسال الطلبات عبر الفاكس لكنترول الثانوية العامة بمحافظة أسيوط فور استلامها.

وأشار، أن جميع الطلبات تقدم بديوان عام المديرية بعد أن يقوم الطالب أو من ينوب عنه بسداد قيمة 100 جنيه عن كل مادة يتم تقديم التظلم بها، ببنك مصر أو البنك الأهلي .