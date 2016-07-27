"FDA" تحذر: فئة من المضادات الحيوية تسبب تلف الأعصاب على المدى الطويل

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" أمس الثلاثاء أنها تحذر من فئة المضادات الحيوية التى تسمى "الفلوروكينولونات"، لأنها يمكن أن تؤدى إلى حدوث الآثار الجانبية، بما فى ذلك تلف الأعصاب على المدى الطويل وتمزق الأوتار.

وحذرت الـ"FDA" من هذه الأدوية بما فى ذلك "الليفوفلوكساسين" و"السيبروفلوكساسين"، لافتين إلى أنها لا يجب أن توصف لالتهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الشعب الهوائية المزمن أو التهابات المسالك البولية البسيطة إلا إذا لم توجد خيارات علاجات أخرى.

وقال الدكتور "إدوارد كوكس"، مدير مكتب مضادات الميكروبات فى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن "الفلوروكينولونات لها مخاطر وفوائد لذلك ينبغى النظر قبل استخدامها بعناية فائقة".

وكشف التقرير أن الآثار الجانبية المحتملة دائماً تنطوى على تمزق الأوتار وضعف العضلات والتهاب المفاصل والأعصاب والجهاز العصبى المركزى، يمكن أن يحدث ساعات أو أسابيع بعد الاستخدام.

وتوصى إدارة الأغذية والعقاقير باستخدام هذه المضادات الحيوية للالتهابات البكتيرية الخطيرة، مثل الجمرة الخبيثة والطاعون والالتهاب الرئوى الجرثومى.

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