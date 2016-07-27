محافظ الاسماعيلية يتفقد أعمال بدء تنفيذ مشروع نفق المشاة أمام جامعة قناة السويس

قام اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بجولة ميدانية لمتابعة وتفقد الإجراءات التنفيذية للبدء فى أنشاء نفق المشاة الجديد أمام المدخل الرئيسي لجامعة قناة السويس بتقاطع شارع شبين مع الطريق الدائرى والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رافقه خلال الجولة الأمير أبوزيد السكرتير العام المساعد للمحافظة وعلى رجب رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومحمد عبد المنعم رئيس حي ثالث الاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك

>وتابع المحافظ ومرافقيه من القيادات بدء تنفيذ أعمال نقل المرافق و خطوط الكهرباء و مياه الشرب و المياة العكرة و خطوط الاتصالات و ذلك تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال الحفر للنفق خلال هذا الأسبوع للإسراع فى إنهاء المشروع والحد من حوادث الطرق.

كما تضمنت جولة المحافظ تفقد ومتابعة وإستكمال أعمال التطوير والتجميل بامتداد الطريق الدائرى فى اتجاه منطقة الإرسال والتي تشمل صيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة وشبكات الرى لرفع كفاءة تلك المناطق وتطويرها استكمالا لتنفيذ خطة المحافظة للتطوير والتجميل والعمل على استعادة الوجه الجمالي والحضاري للاسماعيلية .

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