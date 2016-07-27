واشنطن تبحث مهاجمة تنظيم «داعش» في سوريا من الجنوب

قال وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر اليوم الأربعاء، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل تنظيم داعش سيبحث فرص مهاجمة التنظيم المتشدد في سوريا من الجنوب، وهو ما يمثل توسيعًا للجهود العسكرية الأمريكية في هذا الجزء من البلاد.

وبحسب رويترز، قال كارتر للقوات الأمريكية في فورت براج بولاية نورث كارولاينا : “سنبحث بقوة فرص الضغط على داعش من الجنوب تعزيزا لجهودنا القائمة والقوية.”

وأضاف “هذا بالطبع ستكون له فوائد إضافية تتمثل في مساعدة أمن شركائنا الأردنيين وفصل مسرح العمليات في سوريا عن مسرح العمليات في العراق بشكل أكبر.”