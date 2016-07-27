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الإكونوميست: السعودية أنفقت 2.8 مليار جنية استرلينى فى الحرب باليمن

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الإكونوميست: السعودية أنفقت 2.8 مليار جنية استرلينى فى الحرب باليمن الإكونوميست: السعودية أنفقت 2.8 مليار جنية استرلينى فى الحرب باليمن
وصفت صحيفة "الإكونوميست" البريطانية الحرب فى اليمن بالمربحة، ناقلة عن منظمة "حملة ضد تجارة السلاح" أن أنفقت 2.8 مليار جنيه استرلينى على الأسلحة البريطانية لتكون بذلك أكبر سوق للأسلحة البريطانية فى العالم.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الولايات المتحدة قد باعت أسلحة بما يفوق هذا المبلغ فى إطار العمليات العسكرية فى اليمن، وأن الرئيس الأمريكى بارك أوباما منع توريد القنابل العنقودية فى إبريل ولكن الكونجرس أعادها فيما بعد.

وزعمت الصحيفة إن حجم العملية العسكرية السعودية على اليمن يفوق حجم عمليات روسيا فى سوريا، نقلًا عن محللين يراقبون الوضع فى البلدين، إلا أن الأمر لم يجتذب اهتمامًا عامًا أو مراقبة برلمانية.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يمدون السعودية بمئات الطائرات وتقوم بتسليحها وصيانتها لأجل الضربات الجوية التى تقوم بها السعودية ضد أهدافها فى اليمن، وإن شركات الأسلحة الغربية تقدم المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستى وخدمات إعادة التزود بالوقود جوًا "للقيام بطلعات جوية أكثر بكثير مما يمكن أن تحشده روسيا".

وزعمت الإكونوميست إن هذا الدعم الغربى قد ساعد على الحد من غضب السعودية على الاتفاق النووى بين الولايات المتحدة وإيران، ولكنها فى الوقت ذاته نقلت عن وكالات الإغاثة تحذيراتهم بأن الصراع سيجعل من اليمنيين لاجئين.

وأضافت أن عدم وجود وحدة فى اليمن يعقد من مهمة قوات حفظ السلام، فاليمنيون فى الجنوب يريدون الانفصال، أما فى الشرق، فدول الخليج بقيادة الإمارات تضرب قواعد تنظيم القاعدة فى حضرموت خشية انتقالها لأراضى دول الخليج، ولكن التفجيرات فى المدينة وجدة والقطيف توضح امتداد العناصر الإرهابية بالفعل، على حد قول الإكونوميست.
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