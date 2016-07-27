بالصور..«المصرية لشباب الأعمال» تلتقي وفدًا من لوردات مجلس العموم البريطاني

استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة أحمد مشهور رئيس الجمعية، وفدًا من اللوردات البريطاني بمجلس العموم، بهدف دعم العلاقات المصرية البريطانيه خلال الفترة القليلة القادمة.

من جانبه رحب أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالوفد، وبحضور، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث عدد من القضايا المشتركة بين مصر وبريطانيا، بهدف دعم العلاقات المصرية البريطانية.

من جانبه أكد مشهور، علي ضرورة التأكيد علي ضرورة أن يدعم الاجتماع عودة السياحة البريطانيه لمصر في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الأحداث الإرهابية أصبحت تحيط بكل دول العالم فرنسا وأمريكيا والصين وغيرها، ولكنها لم تمنع تواجد السياح داخل تلك البلاد، مضيفًا “: نتمني أن يخرج الللقاء اليوم برغبة قوية من الطرفين لعودة السياحة مرة آخري لمصر.

من جانبها قالت داليا يوسف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه لابد أن نعي أن دعم العلاقات المصرية البريطانيه هي الأبرز خلال اللقاء اليوم، بالإضافة إلى رغبتنا كمصريين علي أن تعود الحركة السياحية البريطانيه مرة آخري لمصر في أقرب ووقت.

ووجهت يوسف، الشكر لشباب الأعمال، في تبنيها اللقاء بهدف التوصل لحلول عاجلة من خلال المناقشات التي تتم مع الطرف البريطاني واللوردات الذين يزوروا مصر، بهدف توجيه رسالة إلى المجتمع البريطاني بأن مصر أمنه وقادرة مواجه أصعب الظروف التي تمر بها خلال الفترة الحالية.

من جانبه قال جيرالد هوارث عضو الوفد، إلى أن مصر تمتلك رئيسًا في الوقت الحالي غير تقليدي، يقوم يسعي لمساعدة مصر في كل المنتحي، ويعمل من ناحية آخري علي محاربة الإرهاب، مشددًا علي ضرورة التكاتف جميعًا لمحاربة الإرهاب ، مضيفًا إلى أن أحداث شرم الشيخ كان لها نتائحها السلبية علي مصر.

وأكد هوارث، علي أنه ليس بعيدًا بوجود رئيسة الوزراء الجديدة تريزا ماري ، والتي تتعامل بصورة مختلفة مع الإرهاب،، وربما نري تغيير في توقف السياحة البريطانيه لمصر قريبًا .

من ناحية آخري أكد الوفد علي ان ديفيد دبفوس، مسئول العلاقات الخارجية بالوفد، علي ضرورة بحث تدعيم العلاقات المصرية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا إلى أن نعي حضارة مصر وقدرة شعبها علي التغيير في ظل وجود حكومة تعمل علي ذلك.

وأضاف الوفد إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تعمل بصورة قوية للتواصل الجاد مع الجانب البريطاني للعمل علي وضع آلية جديدة في التعامل خلال الفترة المقبلة.