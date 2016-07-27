بالصور.. محافظ الوادي الجديد يشهد فعاليات ختام منتدى الحوار الوطنى للشباب‎

مراسل «ONA»:

شهد اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية وعدد كبير من شباب وفتيات المحافظة فعاليات ختام منتدى الحوار الوطني للشباب وذلك بقاعه المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ، إن فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب 2016 أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2016 عام الشباب وباشرف مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وبمشاركة 300 شاب من الكوادر الشبابية وأعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ونادي المراة والأحزاب وعدد كبير من شباب المحافظة.

وأوضح أن المنتدى يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي، وكذلك التعبير عن أراء الشباب ومقترحاتهم فى القضايا التي تهم الشباب، كما شهد المنتدى مناقشات الشباب حول القضايا المجتمعية والخروج بتوصيات وطرح الحلول لقضايا المجتمع من خلال عدة محاور أهمها “التعليم، الصحة، تمكين الشباب، تمكين وتشغيل الشباب، الأمن القومي، القيم والأخلاق، الإسكان، الطرق والمرافق، الصحه”.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك اهتماما واضحا من جانب الدولة لحل مشكلات الشباب وخاصة مشكله البطالة والعمل على توفير فرص حقيقية للشباب، وقام المحافظ بتوضيح كافه المطالب التى وردت بوثيقة الحوار التى تم عرضها وإعدادها بواسطة الشباب المشاركين بالمنتدى.

وشدد، على أن رؤية المنتدى تتضمن فتح قناة اتصال حقيقية بين الدولة والشباب تضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقي وتسليط الضوء علي المشكلات والقضايا التي تحظي بأولوية لدي الشباب بالإضافة إلى تفعيل مشاركتهم في صنع القرار.

ووجه، رسالة للشباب يطالبهم فيها ببذل المزيد من الجهود بأفكار جديدة من أجل النهوض بمصر اقتصاديا وتنمويا، مؤكدا على أهمية دور الشباب في بناء الوطن فهم الركيزة الأساسية وشريك أساسي في التنمية.

وفى نهايه اللقاء توجه الشباب ببرقيه شكر وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه لاهتمامه بالشباب واعتبار عام 2016 عام الشباب.