إيران تحدد مايو 2017 موعدًا للانتخابات الرئاسية

قالت طهران اليوم الأربعاء إن انتخابات الرئاسة المقبلة في إيران ستجري في مايو 2017 وهي الانتخابات التي ربما يسعى فيها الرئيس المعتدل حسن روحاني للحصول على فترة ثانية لاستكمال إصلاحات تواجه مقاومة من متشددين نافذين.

وبحسب رويترز قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إن مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات ذكر في خطاب وجهه إلى وزارة الداخلية أنه وافق على اقتراح سابق للوزارة بإجراء الانتخابات الرئاسية في 19 مايو أيار من العام المقبل.

وأبرم روحاني العام الماضي اتفاقا مع الدول العظمى للحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران. كما سعى روحاني لانفتاح اقتصادي يجذب المستثمرين الأجانب إلى إيران.

ويحق لروحاني الترشح لولاية رئاسية ثانية مدتها 4 أعوام.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الانتخابات ربما تجرى قبل موعدها المحدد حتى لا تتزامن مع شهر رمضان الذي سيبدأ في أواخر شهر مايو.