توقيع مذكرة تفاهم «مصرية – صينية» لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات

وقعت وزيرة التعاون الدولي دكتور سحر نصر، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، دكتور محمد سعيد العصار، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “TBEA” الصينية “شن بن”، والتي تعد من أكبر الشركات في مجال الطاقة في العالم، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم حول إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، بمقر وزارة الإنتاج الحربى.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمساعدة في الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، لتصنيع وإنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية المصنعة من مادة السليكون، وذلك بالتعاون مع الشركة الصينية، لما لها من خبرة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية الكبرى، لاسيما أنها قامت بعمل أكثر من 5 آلاف محطة طاقة شمسية في العالم.

وأكد الدكتور العصار، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا التعاون يحقق نقله نوعية في مجال التصنيع المحلي، من خلال إنشاء مصنع لإنتاج ألواح من الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى الصناعات المساعدة التي ستدخل في هذا المجال مثل مصنع “البولي سليكون” و”السليكون” ومصنع الخلايا الشمسية ومصنع ألواح الطاقة الشمسية ومصنع الزجاج المصقول ومصنع بطاريات الفانديوم، ومحطة توليد الكهرباء بالغاز.

وتعهد الدكتور العصار، بتقديم كافة أشكال التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربي من خلال ما تمتلكه من إمكانيات بشرية وصناعية ضخمة تمكنها من الدخول في هذا المجال، مشددا على أهمية البدء فورا في اتخاذ الإجراءات والتسهيلات التي ستقدمها وزارة التعاون الدولي لبدء المشروع.

كما أكد ضرورة العمل سويا بخطى واضحة وثابتة نحو تحقيق التعاون المشترك الذي سيحدث طفرة هائلة في مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والسليكون/ مؤكدا أنه يتطلع أن يرى ثمار هذا المشروع قريبا جدا.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر إن هذه المذكرة تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنويع مصادر الطاقة، وذلك باستخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي، ستساهم في توفير التمويل اللازم لإجراء دراسة الجدوى وبناء المحطة، بالتنسيق مع الشركاء في التنمية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المصنع يعد طفرة في إنشاء مصانع إنتاج الطاقة الشمسية محليا، بداية من استخراج مادة السليكون من الرمل وصولا إلى تصنيع الألواح الشمسية داخل مصنع واحد فقط، موضحة أن الشركة الصينية ستتولى تطوير ونقل المعرفة وتدريب العاملين وتقديم الاستشارات الهندسية لهم، وتدريبهم على تشغيل وصيانة مصانع الطاقة الشمسية والتعاون في مجال البحوث والتطوير.

وذكرت الوزيرة أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، بواقع 500 ميجاوات للطاقة الشمسية في كل مرحلة، مشيرة إلى أن أهمية هذا المشروع تأتى في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على إحداث نقلة نوعية في مجال تصنيع الطاقة الشمسية لأول مرة في مصر، ما سيمكنها من فتح آفاق جديدة.

بدوره، أشاد الجانب الصيني بإمكانيات الإنتاج الحربي وما يتسم به من التزام وتطوير مستمر، ما يشجع على الاستمرار في التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.

ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية الدكتور العصار إلى زيارة المصانع الصينية، للوقوف على أهم وأبرز ما توصلت إليه دولة الصين من تطورات تكنولوجية وعلمية في هذا المجال، وأكد على ضرورة تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين مصانع الإنتاج الحربي والمصانع الصينية.

أ ش أ