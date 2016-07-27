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بالفيديو – مرتضى منصور: عرض حازم إمام للبيع.. القصة منتهية

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بالفيديو – مرتضى منصور: عرض حازم إمام للبيع.. القصة منتهية بالفيديو – مرتضى منصور: عرض حازم إمام للبيع.. القصة منتهية

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عرض حازم إمام قائد الفريق الأبيض للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد اشتباكه مع باسم مرسي.

ودخل حازم في مشادة مع زميله باسم مرسي في فندق إقامة الفريق في جنوب إفريقيا قبل ملاقاة ماميلودي صن داونز في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

ونفى حازم إمام لـFilGoal.com أن يكون دخل في مشادة مع باسم مرسي بالسكاكين. (طالع التفاصيل)

لكن قرر رئيس الزمالك ترحيل حازم إمام إلى وتحويله للتحقيق بعدا أدان الجهاز الفني للزمالك الظهير الأيمن في المشادة. (طالع التفاصيل)

وتحدث مرتضى منصور لقناة "الحياة 2" قائلا:"بعض الأشخاص من الجهاز الفني قالوا لي أن حازم اعتذر، لكن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكمل"ما حدث جريمة قانونية قبل أن تكون أخلاقية ورياضية هذا أولا، أما ثانيا فمن المفترض أن بعثة الزمالك تمثل مصر بشكل جيد وأن تكون نموذجا يحتذى به لكن هذا لم يحدث".

وأردف"لذلك قررت ترحيل حازم من جنوب إفريقيا إلى مصر في خلال ست ساعات، رغم رفض بعض أفراد الجهاز الفني ذلك الأمر لاحتياجهم له في المباراة".

وأضاف رئيس الزمالك"قلت لهم حتى لو خسر الزمالك 50-0 لن يسمح لحازم أن يمكث في ذات المكان الذي حاول فيه التعدي بالسكين على زميله".

وأكمل"قررت عرض حازم إمام للبيع بعد ما حدث القصة منتهية، لا يوجد لاعب يقوم بالإمساك بالسكين أمام زميله، من المفترض إنه القائد الثاني للفريق بعد شيكابالا".

وأتم"وهذا الحديث لكل اللاعبين من يخطئ هذا هو عقابه".

شاهد قرار مرتضى منصور بعرض حازم إمام للبيع

شاهد مرتضى لن يلعب حازم مع الزمالك حتى لو سنسخر 50-0

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فيديو اليوم السابع

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