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تشكيل الأهلي - عمرو جمال يقود الهجوم.. ومروان يظهر لأول مرة

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تشكيل الأهلي - عمرو جمال يقود الهجوم.. ومروان يظهر لأول مرة تشكيل الأهلي - عمرو جمال يقود الهجوم.. ومروان يظهر لأول مرة

كشف مارتن يول المدير الفني للأهلي عن تشكيلة فريقه التي تلعب أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الوداد في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا في ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

وتواجد شريف إكرامي حارس الأهلي على مقاعد البدلاء، فيما استمر أحمد عادل عبد المنعم في حراسة مرمى الأهلي للمباراة الخامسة على التوالي.

وظهر مروان محسن مهاجم الأهلي الجديد على مقاعد البدلاء لأول مرة بعدما انضم للأهلي مؤخرا قادما من الإسماعيلي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي الكامل لهذه المباراة:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - صبري رحيل.

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - عمرو السولية.

الهجوم: مؤمن زكريا - وليد سليمان - عمرو جمال.

والتالي دكة البدلاء:

محمد هاني - صالح جمعه - سعد سمير - باسم علي - مروان محسن - عماد متعب - شريف اكرامي

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