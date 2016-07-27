بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم أوائل الثانوية العامة

كرم الدكتور ماجد القمري ، رئيس جامعة كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء ، الطلاب الستة من أبناء محافظة كفر الشيخ الحاصلين على المركز الأول مكرر ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة.

ودعا رئيس الجامعة أوائل الثانوية العامة إلى مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمي طوال سنوات الدراسة الجامعية ، مشيراً إلى أن التعليم والبحث العلمي هو سبيل تقدم مصرنا الحبيبة وجعلها فى مصاف الدول المتقدمة فى شتى المجالات.

وتفقد الطلاب برفقة رئيس الجامعة معامل كليات العلوم والطب والثروة السمكية والمستشفى الجامعى الجديد المجهز وفقاً لأحدث التجهيزات الطبية العالمية.

وأكد القمري، أن الجامعة ترحب بأبنائنا المتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية كالطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والعلوم والألسن ، لافتاً إلى أن جامعة كفرالشيخ أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية فتحتل حاليا المرتبة الثانية فى مجال النشر العلمي الدولي بين الجامعات المصرية ، حيث منحهم شهادات تقدير ودرع الجامعة تقديراً وتكريماً لتفوقهم العلمى .

وأشاد أوائل الثانوية العامة بالمستوى الراقي لجامعة كفر الشيخ من حيث إمكانات الجامعة التعليمية والبحثية المتطورة والتميز المعماري والإنشائي للكليات والتنسيق الحضاري داخل الحرم الجامعي ومعامل الجامعة البحثية المتميزة.

جدير بالذكر أن الطلاب المكرمين هم: ندى على عبدالسلام الجمال الأول مكرر بمجموع 409.5 إدارة شرق كفر الشيخ مدرسة الشهيد هشام بركات، وأميرة صادق إسماعيل الأول مكرر بمجموع 409.5 إدارة شرق كفر الشيخ مدرسة كفر الزيات ثانوية بنات، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز إسماعيل النجار الأول مكرر بمجموع 409.5 إدارة قلين مدرسة قلين الثانوية بنين الجديدة، ومصطفى فتحي طه محمد الأول مكرر بمجموع 409.5 إدارة سيدي سالم بمدرسة سيدي سالم الثانوية بنين، وعبير السيد محمد الشوادي الأول مكرر بمجموع 409.5 إدارة بيلا مدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، وأميرة عباس فوزي صالح حسين الرابع مكرر بمجموع 408.5 إدارة بلطيم مدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة.



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صورة جماعية لرئيس جامعة كفر الشيخ وأوائل الثانوية العامة



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صورة جماعية لرئيس الجامعة والطلاب الأوائل أولياء أمورهم



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رئيس جامعة كفر الشيخ والطلاب الأوائل بكلية الثروة السمكية



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رئيس الجامعة والأوائل بأحد طرق كلية الثرة السمكية



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رئيس الجامعة والطلاب الأوائل بمكتب رئيس الجامعة عقب استقباله لهم

رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع تجهيزات المستشفى الجامعى الجديد تمهيدا للافتتاح

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