وصول 3 معدات جديدة لمصنع تدوير المخلفات بالخارجة

أعلنت المهندسة إيمان حسين، مدير إدارة التطوير الحضرى بالوادى الجديد، وصول ثلاث معدات جديدة لمصنع تدوير المخلفات بالخارجة، ضمن الاتفاقية الموقعة بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربى لتطوير ورفع كفاءة المصنع، حيث عاينت لجنة مشكلة من المحافظة وممثلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى مصنع تدوير المخلفات بالخارجة، وتقييم حالته، وما ينقصه من معدات أو صيانة تمهيداً لإعادة تشغيله ورفع كفاءته.

وأضافت مدير إدارة التطوير الحضرى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المعدات التى وصلت من مصنع 55 حربى هى لودر وماكينة فرم بلاستيك ومعدة ترطيب بعد عملية الفرم، مشيرة إلى أن إجمالى تكلفة المشروع تصل إلى 3.5 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربى بشأن إعادة تأهيل وتشغيل مصنع تدويرالمخلفات بالخارجة.

جدير بالذكر أن مدة التنفيذ طبقاً للعقد ستة أشهر تبدأ من تاريخ استلام المصنع، وفى نهاية شهر مايو عام 2016 وعدت الوزارة باختصار المدة إلى 3 أشهر لبدء تشغيل المصنع واستغلال المخلفات الصلبة لإنتاج السماد العضوى.

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