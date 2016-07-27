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تشكيل الزمالك - علي فتحي يظهر لأول مرة.. ورمزي خالد يبدأ

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تشكيل الزمالك - علي فتحي يظهر لأول مرة.. ورمزي خالد يبدأ تشكيل الزمالك - علي فتحي يظهر لأول مرة.. ورمزي خالد يبدأ

يظهر علي فتحي ظهير أيسر الزمالك الجديد لأول مرة في تشكيل الفريق ضد ماميلودي صن داونز اليوم الأربعاء في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف صن داونز منافسه الزمالك في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية من دوري الأبطال.

ويبدأ رمزي خالد أساسيا، بعد التألق في تدريبات الفريق في جنوب إفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمادة طلبة - علي جبر - أحمد دويدار - علي فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - معروف يوسف - إبراهيم عبد الخالق - رمزي خالد - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: باسم مرسي

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