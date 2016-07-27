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بشار الأسد: كل من يلقى سلاحه سيحصل على العفو

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بشار الأسد: كل من يلقى سلاحه سيحصل على العفو بشار الأسد: كل من يلقى سلاحه سيحصل على العفو
قال الرئيس السورى بشار الأسد إن مسألة العفو متاحة بالفعل ومطبقة، وإنها كانت خيارا قدم لمن حمل السلاح منذ بداية الأزمة فى سوريا.

وأضاف الأسد - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء: "إذا كانوا يريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية والتخلى عن أسلحتهم، فسيحصلون على العفو، ونحن نفعل ذلك منذ ثلاث سنوات، لذلك وبغض النظر عن انتصار البلاد، فإن العفو مطبق الآن، وهو خيار جيد من أجل مساعدة هؤلاء الناس الذين حملوا السلاح لأسباب مختلفة للعودة إلى الحياة الطبيعية".

وتابع الأسد أن خيار العودة إلى الحياة السياسية متاح إذا توفرت لدى من يرغب بذلك النية، وإن كانت لديهم أجندتهم الخاصة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد دعت - فى مجموعة من الرسائل وجهتها عبر أجهزة الهاتف المحمول إلى المواطنين والمسلحين فى الأحياء الشرقية لمدينة حلب - أفراد المجموعات المسلحة إلى ترك السلاح وتسوية أوضاعهم، كما دعت المواطنين إلى الانضمام للمصالحات الوطنية وطرد المرتزقة الغرباء من مناطق سكنهم.
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مصر 365

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