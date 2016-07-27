مصادر: مبادرة مصرية للقاء يجمع السراج وعقيلة وحفتر لحل الأزمة فى ليبيا

قالت مصادر برلمانية ليبية مطلعة إن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح سيلتقى رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، مساء اليوم الأربعاء، لبحث حل الأزمة السياسية الراهنة فى ليبيا والتى تتمثل فى عدم تمرير حكومة الوفاق الوطنى من تحت قبة البرلمان الليبى.

وأكدت المصادر الليبية التى رفضت الإفصاح عن هويتها فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، ان مصر طرحت مبادرة لجمع الفرقاء الليبيين والجلوس على طاولة واحدة للتوصل لحل جذرى للأزمة السياسية فى ليبيا، مشيرة إلى أن الفريق أول ركن خليفة حفتر وصل القاهرة أمس الثلاثاء للقاء عدد من المسئولين المصريين.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد المرافق لرئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج يتكون من نائبيه موسى الكونى وفتحى المجبرى ووزير الدفاع المكلف من حكومة الوفاق الوطنى العقيد المهدى البرغثى، موضحة أن النائب على القطرانى سيحضر اللقاء المرتقب بين رئيس البرلمان الليبى وفائز السراج.

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين

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