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إسرائيل تعتزم السماح لمنظمة يهودية-أمريكية بمساعدة المعارضة السورية

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إسرائيل تعتزم السماح لمنظمة يهودية-أمريكية بمساعدة المعارضة السورية إسرائيل تعتزم السماح لمنظمة يهودية-أمريكية بمساعدة المعارضة السورية
ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم تقديم مساعدات للمعارضة السورية بناء على طلب من منظمة يهودية – امريكية طلبت السماح لها بالنشاط في الجانب السوري للجولان والذي يخضع لتنظيمات المعارضة السورية، وأوضحت الصحيفة أن تل ابيب سوف تسمح بإدخال شاحنات المساعدة خلال أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المنظمة قدمت طلبا للجيش الاسرائيلي بالسماح لها بالعمل الدائم في الجولان السوري والذي تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية، وتقديم المساعدات المختلفة للسكان السوريين في هذه المناطق والتي لا يوجد فيها تواجد لقوات النظام.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الاسرائيلي أكد بأنه يجري دراسة الوضع والبحث عن فصائل المعارضة التي ينوي الجيش الاسرائيلي التعاون معها لادخال هذه المعونات.


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