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حنان ماضي تطرح «حنين لماضي» أول أغسطس

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حنان ماضي تطرح «حنين لماضي» أول أغسطس حنان ماضي تطرح «حنين لماضي» أول أغسطس

حنان ماضي

انتهت المطربة حنان ماضي من تسجيل أغنية تحت عنوان “حنين لماضي”، باستديوهات المنتج ريتشارد الحاج، لطرحها في أول أغسطس المقبل.

ويعد تعاون ماضي وريتشارد الحاج، هو الأول الذى يجمعهما معًا ضمن سلسلة مشاريع من المفترض أن ترى النور خلال الفترة القليلة القادمة.

الأغنية من من كلمات والحان الموسيقار علي يوسف وتوزيع احمد محمود، و سيتم طرحها من خلال شركة موسيقي ريكوردز أحدي مشروعات موسيقي نت ورك التي اطلقها المنتج ريتشارد الحاج وهي عبارة عن موسيقية لدعم الموسيقي والمواهب الشابة التى تمتلك خامات صوت وموهبة جيدة.

يذكر أن حنان ماضي لها أكثر من البوم منها “ليلة عشق، وشباك قديم، واحساس”، ومن اشهر أغانيها شدي الضفاير، حاولت أعيش، عصفور فى ليلة، ، وكان وكان.

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