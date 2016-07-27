تطعيم الأنفلونزا يقلل وفيات مرضى السكر من النوع الثانى بمعدل 24%

كشفت دراسة علمية حديثة أن لقاح الأنفلونزا قد يقلل من احتمال وفاة الأشخاص الذين يعانون من داء السكرى من النوع 2.

ووجد العلماء فى إمبريال كوليدج فى لندن، أن المرضى الذين حصلوا على تطعيم الأنفلونزا انخفض لديهم معدلات الوفاة بنسبة 24% فى موسم الأنفلونزا مقارنة مع المرضى الذين لم يتم تطعيمهم.

ووفقاً لصحيفة الجمعية الطبية الكندية “CMAJ”، حلل العلماء بيانات أكثر من 503 من البالغين البريطانيون الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2 بين عامى 2003 و2010، وحوالى 65 فى المائة من هؤلاء المرضى تلقوا لقاح الأنفلونزا.

ووجد العلماء أنه بالمقارنة مع المرضى الذين لم يتم تطعيمهم، أولئك الذين حصلوا على اللقاح قد انخفض لديهم حالات الوفاة بسبب السكتة الدماغية بنسبة 30%، كما انخفض خطر الوفاة بفشل القلب بنسبة 22%، وانخفض أيضاً فرص الوفاة الناتج عن الإصابة بالالتهاب الرئوى أو الإنفلونزا بنسبة 15%.

كما عثر الفريق انخفاض بنسبة 19% فى حالات دخول المستشفيات للمصابين بنوبة قلبية بين المطعمين بلقاح الأنفلونزا من مرضى السكرى خلال موسم الأنفلونزا.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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