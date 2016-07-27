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رسميًا..برشلونة يجدد عقد «ماسكيرانو» حتى عام 2019

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رسميًا..برشلونة يجدد عقد «ماسكيرانو» حتى عام 2019 رسميًا..برشلونة يجدد عقد «ماسكيرانو» حتى عام 2019

أرشيفية

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعب خط الوسط الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، حتى 30 يونيو 2019.

وساهم اللاعب الدولي خلال الأعوام الأخيرة بجانب الإسباني جيرارد بيكيه في تأمين دفاعات البرسا، وأصبح الاثنان ثنائيا لا يمكن الاستغناء عنه.

وجاء الإعلان عن تقديم عقد ماسكيرانو خلال تقديم البرتغالي أندريه جوميش، رسميًا كلاعب جديد في صفوف البرسا.

وأشار مسؤول قسم الرياضات الاحترافية بالنادي، ألبرت سولير، إلى تجديد عقد المدافع المخضرم خلال تقديم جوميش، مبينا “توصلنا لاتفاق مع ماسكيرانو لتحسين عقده. سيظل 3 مواسم أخرى مرتديا قميص النادي”.

 

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