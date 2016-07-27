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مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية يفتتح عيادات الشرطة بأسوان

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جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

مراسل «ONA»:

افتتح اللواء حسن عبد الحي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، اليوم الأربعاء، العيادات الطبية لأعضاء هيئة الشرطة بإدارة شرطة النجدة بأسوان، وذلك بحضور اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، و اللواء مدحت السحار مدير الإدارة العامة لمستشفيات الشرطة، و اللواء جمال رشاد وكيل الإدارة العامة لمستشفيات الشرطة بوسط وجنوب الصعيد، و عدد كبير من قيادات وضباط مديرية أمن أسوان.

وقال اللواء حسن عبد الحى، إن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، يولى اهتمام كبير لإنشاء عيادات طبية مجمعة بمختلف مديريات الأمن، حيث تم افتتاح مبنى العيادات الطبية في بنى سويف لخدمة شمال الصعيد، وسيتم قريبًا افتتاح مبنى العيادات بالسويس والمنوفية.

وأشار إلى أن المبنى الجديد بأسوان، تم تجهيزه ليخدم منطقة جنوب الصعيد بالكامل، ويضم العديد من العيادات الطبية والمعامل والأجهزة الطبية الحديثة الموجود منها في مستشفى الشرطة بالعجوزة، ويضم المبنى مختلف الأقسام والتخصصات الطبية، وتم تجهيزه بأحدث المعدات واستشاريين ومتخصصين على أعلى مستوى لتقديم خدمة طبية متميزة لأفراد وضباط الشرطة والعاملين المدنيين وأسرهم بالتنسيق مع التأمين الصحى.

مساعد وزير الداخلية يفتتح عيادات الشرطة بأسوان

عيادات الشرطة

العيادات الطبية للشرطة بأسوان

جانب من افتتاح عيادات الشرطة بأسوان

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أونا