نيابة أسيوط تطلب إفادة من الكنترول بدرجات «طالبة الورقة البيضاء»

قال أشرف صفوت محامي أميرة جوهر، الشهيرة إعلاميًا بطالبة ورقة الإجابة البيضاء، أنه توجه اليوم وبرفقته الطالبة إلى نيابة قسم ثان أسيوط لتقديم طلب إستكمال التحقيقات على باقي المواد التي أظهرتها نتيجة الطالبة، لافتًا إلى أن النيابة طلبت من كنترول أسيوط بالإفادة بإستعلام عن درجات الطالبة في جميع المواد حتي يتم إستكمال التحقيقات الخاصة بباقي المواد التي حصلت فيها علي”صفر”.

وأضاف جوهر، في تصريح صحفي اليوم، أن رئيس الكنترول أنكر في التحقيقات، معرفته بجميع الموظفين المختصين عن متابعة أوراق الإجابة الخاصه بالطالبة ورصد درجاتها وهذا غير منطقي، مشيراً إلى أن هناك محضر إثبات حالة تم تحريره في لجنة مدرسة قاسم أمين بمركز أبو قرقاص بالمنيا، أثناء إنعقاد إمتحانات الثانوية العامة، يتضمن أن خط الطالبة أميره علي الغلاف الخارجي” السلبس” الخاص بإمتحان مادة الفيزياء، مغاير للخط بداخل كراسة الإجابة، وأشار نفس المحضر أن الطالبة أجابت في مادة الفيزياء، فكيف حصلت علي صفر في نفس المادة.

وأوضح المحامي، أن التحقيقات التي جرت كمرحلة أولى كانت تخص مادة اللغة العربية فقط، قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن النتائج، ونكتشف أن الطالبة قد حصلت أيضاً على ” صفر” في خمسة مواد أخرى ودرجتان فقط في مادتي اللغة الإنجليزية والأحياء، ليصبح إجمالي مجموعها 2 من 410، ومن المقرر أن يتم استكمال التحقيق في القضية بضم الشكوى لتلك المواد السبعة للمادة الأولى وهي مادة اللغة العربية.

يذكر أن الطالبة ” أميره زكريا جوهر فليتة” بمدرسة قاسم أمين الثانوية للبنات، بإدارة أبو قرقاص التعليمية بالمنيا، قد حصلت على على “صفر” في 6 مواد بشعبة علمي علوم، بعد أن كانت الطالبة قد فوجئت خلال تأديتها لإمتحان اللغة الانجليزية، بأن مراقبي اللجنة يخبرونها بأنها تركت ورقت إجابتها بيضاء في المادة الأولى ” اللغة العربية” وهو الأمر الذي نفته الطالبة، وتم تحرير محضر بذلك، وبعد ظهور نتيجة الإمتحانات تبين أنها حصولها على صفر بباقي المواد ودرجتان في مادتين أخرتين.