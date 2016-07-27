رسميا – أرناتوفيتش يجدد عقده مع ستوك

أعلن نادي ستوك سيتي رسميا عن تجديد عقد ماركو أرناتوفيتش مهاجم الفريق لمدة أربعة مواسم.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب بالانضمام إلى إيفرتون بمبلغ يقدر بـ11 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب مع ستوك في نهاية موسم 2016-2017، وقالت تقارير إنه رفض تجديد عقده، لكنها حاليا مستمر مع ستوك حتى 2020.

وانضم أرناتوفيتش لستوك سيتي في عام 2013 قادم من فيردر بريمن بمبلغ 2 مليون جنيه إٍترليني، وقد موسما متميزا للغاية خلال 2015-2016 بتسجيله 11 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن ستوك سيتي في وقت سابق عن ضم رمضان صبحي من الأهلي بمبلغ 6 ملايين يورو، كما ضم جو ألين من ليفربول بمبلغ 13 مليون جنيه إسترليني.