أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا – أرناتوفيتش يجدد عقده مع ستوك

Google+ Print
رسميا – أرناتوفيتش يجدد عقده مع ستوك رسميا – أرناتوفيتش يجدد عقده مع ستوك

أعلن نادي ستوك سيتي رسميا عن تجديد عقد ماركو أرناتوفيتش مهاجم الفريق لمدة أربعة مواسم.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب بالانضمام إلى إيفرتون بمبلغ يقدر بـ11 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب مع ستوك في نهاية موسم 2016-2017، وقالت تقارير إنه رفض تجديد عقده، لكنها حاليا مستمر مع ستوك حتى 2020.

وانضم أرناتوفيتش لستوك سيتي في عام 2013 قادم من فيردر بريمن بمبلغ 2 مليون جنيه إٍترليني، وقد موسما متميزا للغاية خلال 2015-2016 بتسجيله 11 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن ستوك سيتي في وقت سابق عن ضم رمضان صبحي من الأهلي بمبلغ 6 ملايين يورو، كما ضم جو ألين من ليفربول بمبلغ 13 مليون جنيه إسترليني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع