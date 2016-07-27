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تجديد حبس 14 إخوانيا 15 يوما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى سوهاج

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تجديد حبس 14 إخوانيا 15 يوما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى سوهاج تجديد حبس 14 إخوانيا 15 يوما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى سوهاج
أمرت النيابة الكلية بسوهاج، تحت إشراف المستشار حازم القاضى، وبسكرتارية خاد المساوى، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس 14 من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم بالاضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.


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