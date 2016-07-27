القبض على هارب من 5 أحكام بالمؤبد فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على عاطل هارب من 5 احكام بالمؤبد.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بلاغ يفيد بقيام المقدم محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المحكوم عليه الهارب " محمود ع إ سن 38 عاطل مقيم المساكن الجديدة ــ المنايف ــ دائرة مركز أبوصوير والمطلوب التنفيذ عليه فى القضايا أرقام 907لسنة 2013 جنايات مركز فايد، حصر رقم 688 لسنة 2013، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه"والقضية رقم 8لسنة 2013 جنايات مركز الإسماعيلية، حصر رقم 357 لسنة 2013، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه" والقضية 926لسنة 2012 جنايات مركز القنطرة غرب، حصر رقم 425 لسنة 2013، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه" والقضية 1034لسنة 2013 جنايات مركز أبوصوير، حصر رقم 872 لسنة 2013، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه" والقضية 1714لسنة 2012 جنايات قسم القنطرة شرق، حصر رقم 401 لسنة 2015، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " خطف" والقضية 5065لسنة 2012 جنايات مركز أبوصوير، حصر رقم 450 لسنة 2012، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة " سرقة بالإكراه".

والقضية 3541لسنة 2014 جنح قسم الجناين ــ السويس، حصر رقم 116 لسنة 2015، والمقضى فيها بالحبس سنة بتهمة " إتلاف" والقضية 5730لسنة 2007 جنح مركز الإسماعيلية، حصر رقم 2703 لسنة 2012، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بتهمة " تبديد".

وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

القبض على 4 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد فى الإسماعيلية

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