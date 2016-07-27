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مجلس إدارة نادى قضاة مصر يعقد اليوم اجتماعه الأول بكامل أعضائه

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مجلس إدارة نادى قضاة مصر يعقد اليوم اجتماعه الأول بكامل أعضائه مجلس إدارة نادى قضاة مصر يعقد اليوم اجتماعه الأول بكامل أعضائه
يعقد مجلس إدارة نادى قضاة ، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، الاجتماع الأول لأعضائه بالتشكيل الجديد، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء بمقر وسط القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع تشكيل هيئة مكتب النادى، المكونة من وكيل النادى، والسكرتير العام، وأمين الصندوق، بالإضافة إلى تحديد المتحدث الرسمى، ومناقشة أجندة أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة النادى يتكون من المستشار محمد عبد المحسن رئيسا، ويضم فى عضويته عن مقاعد المتقاعدين القاضى جمعة نجدى محمد عثمان، وعن المستشارين كل من: أبو الحسين فتحى قايد، وناجى عز الدين، ومحمد عبده صالح ، ومحمد صبحى خليفة، ومفتاح سليم، وعن مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من: حمدى عبد التواب، وشادى خليفة، وعلاء قنديل، وأحمد سمير الجمال، ومحمود زيدان.

وفاز عن مقاعد النيابة العامة كل من: حامد محمود النجار، وحازم أبو سديرة، وعمرو طنطاوى، وحازم رسمى، ومحمد هانى عبد الجابر.

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