مقتل 16 مدنيا فى قصف قوات سورية لحلب والتحالف يحقق فى مزاعم قتل مدنيين

قتل 16 مدنيا على الأقل الأربعاء فى قصف لقوات النظام السورى على الأحياء الشرقية فى مدينة حلب، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، تزامنا مع اعلان الجيش قطعه كافة الطرق المؤدية الى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تسبب القصف الجوى والمدفعى على عدد من الأحياء الشرقية فى مدينة حلب اليوم بمقتل 16 مدنيا على الأقل، سبعة منهم فى حى الصاخور وسبعة آخرون فى حى الأنصارى الشرقي" مشيرا إلى وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وأظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس مبنى من طابقين مهدما جزئيا ومحال تجارية تدمرت واجهاتها وأجزاء منها وتبعثرت محتوياتها جراء القصف على حى الصاخور.

من ناحية أخرى قال الكولونيل كريس جارفر اليوم الأربعاء إن الجيش الأمريكى وجد من المعلومات ذات المصداقية ما يكفى لبدء تحقيق رسمى فى مزاعم بأن الغارات الجوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة أودت بحياة مدنيين فى 20 يوليو تموز فى سوريا.

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