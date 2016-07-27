محمد ممدوح في ضيافة مروان قدري بـ«عيش صباحك» غدًا

يستضيف المذيع مروان قدري، غدًا الخميس، في برنامجه “عيش صباحك” على إذاعة “نجوم إف إم”، الممثل الشاب محمد ممدوح، وذلك في الساعة 8 صباحا، ليتحدث عن النجاح الكبير الذي استطاع أن يحققه في مسلسله الأخير “جراند أوتيل”.

ويكشف ممدوح عن كواليس المسلسل وأهم الصعوبات التي واجهته في التصوير، إضافة إلي ردود الأفعال التي وصلت إليه سواء من نجوم الفن أو الجمهور وما هي أبرز تلك التعليقات.

كما سيعلن “ممدوح” لأول مرة عن تفاصيل فيلمه الجديد “الأصليين” مع النجوم منة شلبي وماجد الكدواني وخالد الصاوي ومتي سيتم عرضه في السينمات.