وكيل باتنا يؤكد لـ في الجول: لم اجتمع مع مسؤولي الأهلي في المغرب

نفى ياسين الشادي وكيل أعمال المغربي مراد باتنا جناح الفتح الرباطي، الاجتماع بمسوؤلين من الأهلي في المغرب للاتفاق بشأن ضم اللاعب.

وزعمت تقارير صحفية اجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بوكيل اللاعب في المغرب، حيث يتواجد الفريق الأحمر هناك قبل مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشادي لـFilGoal.com: "لم يتحدث الأهلي أو أي فريق مصري مع الفتح أو معي بشأن ضم باتنا".

وتابع "لم اجتمع بأي مسؤول من الأهلي خلال تواجد الفريق في المغرب".

وأشار وكيل باتنا إلى أن اللاعب قريب من الرحيل عن الفتح هذا الصيف، حيث يمتلك أكثر من عرض.

وأتم "نحن الآن في مفاوضات مع ناديين أحدهما تركي والآخر هو النصر السعودي".

وكان باتنا صاحب الـ26 عاما ضمن قائمة المرشحين بالفعل من أجل الانضمام للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد باتنا لـFilGoal.com دخول الأهلي بالفعل في مفاوضات مع الفتح لضمه خلال الصيف. ( اقرأ تصريحاته )

لكن بعدها كشف مصدر مسؤول داخل إدارة الأهلي لـFilGoal.com خروج باتنا من حسابات النادي الأحمر. ( اقرأ تصريحاته )

وكشف بعدها FilGoal.com أسباب خروج باتنا من حسابات الأهلي. ( تعرف عليها )