السعودية تتبرأ من زيارة «عشقي» لإسرائيل

أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، أن زيارة مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، العقيد المتقاعد أنور عشقي، إلى إسرائيل تمثله شخصيًا ولا علاقة لها بالمملكة.

وقالت صحيفة “الحياة” اللندنية، إن الوزارة لم تعلق على زيارة عشقي، وذكّرت ببيان سابق لها عن الموضوع.

ومن جهته، كتب عشقي في صفحته على “تويتر” عدة تغريدات، بعد الهجوم الكبير عليه، بسبب لقائه شخصيات إسرائيلية وأعضاء في الكنيست أثناء زيارته للأراضي المحتلة.

وكتب عشقي على صفحته: “زرت فلسطين بدعوة كريمة من السلطة، فوجدتها محاصرة من الأعداء الذين ضيقو على أهلها والأصدقاء الذين امتنعوا عن زيارتهم”.