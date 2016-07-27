أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السعودية تتبرأ من زيارة «عشقي» لإسرائيل

Google+ Print
السعودية تتبرأ من زيارة «عشقي» لإسرائيل السعودية تتبرأ من زيارة «عشقي» لإسرائيل

أنور عشقي

أكدت وزارة الخارجية ، اليوم الأربعاء، أن زيارة مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، العقيد المتقاعد أنور عشقي، إلى إسرائيل تمثله شخصيًا ولا علاقة لها بالمملكة.

وقالت صحيفة “الحياة” اللندنية، إن الوزارة لم تعلق على زيارة عشقي، وذكّرت ببيان سابق لها عن الموضوع.

ومن جهته، كتب عشقي في صفحته على “تويتر” عدة تغريدات، بعد الهجوم الكبير عليه، بسبب لقائه شخصيات إسرائيلية وأعضاء في الكنيست أثناء زيارته للأراضي المحتلة.

وكتب عشقي على صفحته: “زرت فلسطين بدعوة كريمة من السلطة، فوجدتها محاصرة من الأعداء الذين ضيقو على أهلها والأصدقاء الذين امتنعوا عن زيارتهم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية