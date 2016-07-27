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رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يصل القاهرة

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رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يصل القاهرة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يصل القاهرة

رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور – أحد كبار المطورين في الإمارات – على متن طائرته الخاصة في زيارة إلى ، حسبما أفاد مراسلنا .

وكان الحبتور – رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور – قد عرض على مصر خطته لبناء مدينة استثمارية ضخمة لها عدة استخدامات في القاهرة، مثل:” مشروع الحبتور سيتي، باستمثارات 8.5 مليار دولار، والذي يتم العمل في بناءه حاليًا بدبي”.

يضم مشروع الحبتور سيتي، مدرسة فنية، وعدد 2 ملاعب بولو، وملعب جولف، فضلًا عن مجمع كبير للتسوق ليخلق ما وصفه بـ”مجمتع نابض للحياة بما يعد معلم جديد في محافظة القاهرة”.

وأكد “الحبتور”، أن مشروعه سوف يعمل على دعم الاقتصاد المصري، وتوفير عدد كبير من الوظائف للمصريين .

 

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