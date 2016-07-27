تغذية مولودك في الشهر الأول

تعتبر تغذية المولود منذ الشهر الأول حساسة، وبحاجة للكثير من الأسئلة والاستفسارات، لهذا التقت «سيدتي وطفلك» بالدكتور منتصر الفرا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة واستعرضت معه خطوات تغذية الطفل في الشهر الأول منذ اليوم الأول والممنوع والمسموح في تغذيته.

• تكون كل ثلاث ساعات ومدة كل رضعة تتراوح بين 5_10 دقائق

• استشيري الطبيب عن نوع الحليب في حال الرضاعة الصناعية

• يمنع الحليب البقري وحليب الجمال للطفل قبل سن السنة منعاً تاماً

• بالنسبة للرضاعة من «البزازة» فتكون في اليوم الأول 10 مل كل 3 ساعات

• يتم زيادة كمية الحليب في البزازة عن كل يوم من عمر المولود بمقدار 10 مل بمعنى أنه في اليوم السابع سيرضع 70 مل كل 3 ساعات

• في الأسبوع الثاني من عمر الطفل يأخذ 80مل بمعدل رضعة كل 3 ساعات

• في الأسبوع الثالث يأخذ 90 مل كل مرة بمعدل رضعة كل 3 ساعات

• في الأسبوع الرابع يكون قد حصل على 100 مل من البزازة كل 3 ساعات

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