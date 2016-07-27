للأم.. نظمي وقتك بهذه النصائح

بعد أن تصبحي أماً، الوقت لن يعد ملكك وتعتبر عملية تنظيم المهام والمسؤوليات برفقة المولود من العمليات الشاقة والمربكة فأيامك لا تتشابه. ليس هنالك شيء متوقع مع الطفل ومن الصعب تجنب الأوقات العصيبة ولكن باستطاعتك زيادة وقتك للاستمتاع بالفرص الجميلة مع مولودك. اليك هذه النصائح السريعة:

1. فكري بوقتك: تمعّني بكيفية قضاءك لوقتك فهذه الخطوة الأولى التي ستساعدك على معرفة كيفية تقسيمك لمهامك. اكتبي في ورقة برنامجك اليومي وابدني بدراسته.

2. الأولويات: مفتاح التنظيم هو معرفة الأولويات. ينصح الخبراء بأن تقومي بإعداد لائحة بالمهام التي عليك القيام بها وقسميها إلى 3 خانات. خانة للمهام التي عليك القيام بها فورا. الخانة الثانية للمهام التي عليك القيام بها في أي وقت خلال الأسبوع. والخانة الثالثة للمشاريع التي بإمكانك إعدادها في الفترة المقبلة.

3. فكري مسبقا: ابحثي عن بعض المهام التي باستطاعتك الاستغناء عن القيام بها لتمنحك المزيد من الوقت مع مولودك. مثلا جهزي ليومك في الليلة المسبقة كأن ترتبي الغسيل أو تفرغي الصحون من الغسالة.

4. نظمي ملفاتك: خصصي درجاً تضعين فيه ملفاتك الخاصة وفيها ملف مولودك الذي يحتوي على مواعيد التطعيم، معلومات الطبيب وكل ما يخصه.

5. تعدد المهام: من المهم جداً أن تتعلمي القيام بعدة مهام في نفس الوقت، فمثلاً إن كانت لديك بعض المكالمات الهاتفية التي عليك القيام بها، فلا تنتظري إلى أن تنتهي ممن مهمة لتجري مكالمة. ضعي سماعة الأذن واجري المكالمة خلال ترتيبك المنزل مثلا.

6. لوائح: ستشعرين بانك ممسكة بزمام الأمور عندما تكتبين احتياجاتك. ضعي لائحة التسوق ملصقة على ثلاجة المطبخ لتدوني كل نقص لديك إلى أن يحين وقت التسوق. اكتبي في رزنامة جميع المناسبات كي لا تنسي.

7. كوني مستعدة: خصصي حقيبة فيها المستلزمات الضرورية لك ولمولودك إن اضطررت لمغادرة المنزل على عجل.

8. ضعي كل شيء في موضعه: أحيانا كثيرة وقت السرعة نضع مستلزماتنا وأغراضنا في غير موضعها على إن نرتبها في وقت لاحق. هذه العملية تستغرق وقتاً مضاعفاً، لذا عودي نفسك على إعادة كل شيء في موضعه بعد الانتهاء من استخدامه.

9. سلة الألعاب: كي يسهل عليك ترتيب البيت ضعي في كل زاوية من كل غرفة سلة صغيرة تجمعين بها العاب وأغراض مولودك المتناثرة كي يترتب المنزل بسرعة.

10. اطبخي كميات مضاعفة: عند إعدادك لوجبات الطعام، ضاعفي بإعداد البعض منها كي تقومي بتجميد الفائض للاستفادة منه في الأوقات التي لا يتاح لك الطبخ فيها مثلا عند مرض طفلك أو شعورك بالتعب.