عدد قياسي من الزوار الإماراتيين لبريطانيا بعد "الإعفاء الإلكتروني"

أكدت وزارة الداخلية البريطانية مواصلة المملكة المتحدة جذب مزيد من الزوار من دولة الإمارات .. وقالت إن عددا قياسيا من مواطني الدولة استخدموا نظام الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أنه تم تقديم أكثر من 63 ألف طلب إعفاء الكتروني من التأشيرة خلال السنة المنتهية في شهر مارس 2016 بزيادة قدرها 39 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.

من جانبها قالت هيئة السياحة البريطانية إن 77 ألف زائر من دولة الإمارات العربية المتحدة دخلوا المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2016 وهو أعلى عدد زوار من الإمارات خلال الربع الأول في أي سنة مضت.

وقال فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة إن كثيرا من الاماراتيين الذين يزورن المملكة المتحدة استخدموا نظام الإعفاء الالكتروني من التأشيرة البريطانية .. مشيرا إلى أن إدخال النظام الجديد والمحسن للإعفاء الالكتروني من التأشيرة انعكس بفوائد على عشرات الآلاف من مواطني دولة الإمارات وما زال في امكانهم أيضا التقدم بطلب للحصول على تأشيرات متعددة الدخول إلى المملكة المتحدة مع صلاحية تصل إلى 10 سنوات وباستخدام خدمة الأولوية القصوى يمكن الحصول على هذه التأشيرات في يوم تقديم الطلب نفسه.

وزاد الاقبال على نظام الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة منذ أن تم عرضه سنة 2014 ويتيح الحصول على تأشيرة صالحة لدخول واحد إلى المملكة المتحدة وذلك بالتقديم عبر الإنترنت بـ 48 ساعة قبل المغادرة .. ويمكن للمواطنين الإماراتيين التقديم للحصول على تأشيرة إلكترونية جديدة كلما سافروا إلى المملكة المتحدة من دون أي حد لعدد مرات استخدام هذا النظام.

وبدأ العمل بنسخة جديدة ومحسنة من نظام الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016 وخلافا للنسخة الأولى التي كانت تعتمد على إدخال المسافرين لمعلوماتهم الشخصية تماما كما تظهر على جواز سفرهم يطلب النظام الجديد للإعفاء الإلكتروني من التأشيرة من المسافرين تحميل نسخة من صفحة البيانات الشخصية على جواز سفرهم ليتم التحقق من دقتها قبل السفر للحد بشكل كبير من الاخطاء واحتمال مواجهة أي صعوبات عند ركوب الطائرة أو دخول المملكة المتحدة.

ويتميز النظام المعدل بإتاحة الأسئلة باللغتين الإنجليزية والعربية مما يسهل عملية التقديم للمستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولمزيد من التحسين في النظام يستطيع الآن حاملو التأشيرة الالكترونية تعديل تفاصيل رحلتهم إذا تطلب الأمر ذلك بعد تقديم الطلب الأصلي مما سيمنح قدرا أكبر من المرونة فيما يجب أن يتم إدخال التغييرات 48 ساعة على الأقل قبل تواريخ السفر الأصلية والجديدة.