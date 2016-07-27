القوات المسلحة تنظم دورة صيفية لطالبات المدارس لتعميق الوعي وتنمية الولاء

تستعد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لاستقبال مجموعة من طالبات الإمارات اللاتي رغبن في خوض التجربة العسكرية بكل فخر واعتزاز لما فيها من أهداف سامية ستعود بالنفع عليهن وتساهم في بناء الشخصية القوية الفعالة لابنة الإمارات وذلك ضمن دورة صيفية خاصة تم إعدادها حصريا لمجموعة من طالبات المدارس بالدولة لمدة 3 أسابيع فقط وتنطلق في 30 يوليو الجاري وتستمر حتى 18 أغسطس المقبل.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لرغبة أولياء الأمور وبناتهم اللاتي يعربن باستمرار عن مدى حبهن وانتمائهن للوطن وقيادته الرشيدة الأمر الذي يعد فخرا وطنيا وتأكيدا على إرادة كافة الفئات العمرية الإماراتية تجاه الحفاظ على الوطن.

تهدف الدورة إلى تعميق الوعي وتنمية الولاء لدى المتدربات وصقل قدراتهن على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس والاعتزاز بالذات وتعزيز روح الانتماء وكذلك خلق روح التنافس والتعاون والعمل ضمن روح الفريق.

> كما تهدف إلى تأسيس مهارات قيادية لدى الطالبات وتعزيز بعض المهارات والأنشطة البدنية والعسكرية بطابع فريد يتماشى مع أعمار الطالبات اللاتي تم ترشيحهن من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتتلقى منتسبات الدورة الصيفية العسكرية محاضرات نظرية في مجالات مختلفة ضمن منهاج تدريبي أعد خصيصا لهذه الدورة التي تحظى باستعدادات حثيثة من قبل قيادة مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية التي مضى على تأسيسها 26 عاما وسيتم تدريبهن على أيدي مدربات يحظين بكفاءة ومهارات عملية ويتمتعن بأفضل الطاقات وأكثرها خبرة في مجال التدريب والقيادة.