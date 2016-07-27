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4 أطعمة تجنبك الإصابة بأمراض القلب أهمها الليمون وعين الجمل

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4 أطعمة تجنبك الإصابة بأمراض القلب أهمها الليمون وعين الجمل 4 أطعمة تجنبك الإصابة بأمراض القلب أهمها الليمون وعين الجمل
القلب هو واحد من أعضاء الجسم الحيوية التى تحافظ دائما على النشاط، وتتمثل المهمة الرئيسية للقلب فى ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، كما أنه مسئول عن تنقية الدم الذى يوزع فى جميع أجزاء أنحاء الجسم، لكن فى حالة وجود الكوليسترول فى الدم الذى يعد واحدا من المواد الهامة تؤثر على الشرايين والأوعية الدموية وتكون ترسبات تمنع ضخ الدم بسهولة إلى أجزاء الجسم.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن أمراض القلب أصبحت ظاهرة شائعة بين العديد من الأشخاص، مما يتطلب الأمر الحفاظ على بعض العادات الغذائية والتركيز على نظام غذائى جيد لصحة القلب، وذلك من خلال تناول بعض الأطعمة الأساسية التى تحافظ من الإصابة بأمراض القلب، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى :
>1.الليمون:يساعد فى التحكم بضغط الدم والحفاظ على مستوى الكولسترول منخفض، فإنه يبقى القلب فى حالة جيدة، لأنه يحتوى على البوتاسيوم الذى يوازن الملح فى الجسم، مما يحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة، فتناول كوب دافئ من الماء والليمون يوميا يمكن أن يبقى قلبك بصحة جيدة.

2.بذور الكتان:فهى واحدة من أفضل الأطعمة للقلب، لأنها غنية بأوميجا 3 والأحماض الدهنية وتحتوى على نسبة عالية من الألياف، لذلك فأنها تحفظ مستوى الكوليسترول فى الدم تحت السيطرة وتساعد على فقدان الوزن.
>3.الشعير:فإنه يحتوى على نوع خاص من الألياف المعروفة باسم بيتا، وهى رائعة فى خفض مستوى الكولسترول الضار وتحمى من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
>4. عين الجمل:يوصى الأطباء بتناول عين الجمل يوميا، لأنه تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحد من الكولسترول السيئ وتزيد من نسبة الكولسترول الجيد، كما أنها مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميجا 3 التى لا غنى عنها فى الحفاظ على صحة القلب بحالة جيدة.

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