صراع الصفقات: وكيله: نابولي لم يتفق مع أياكس لضم ميليك

قال ديفيد بانتاك وكيل أعمال أركاديوش ميليك مهاجم أياكس إن موكله لم يتفق مع نابولي بشأن انضمامه إليه لتعويض رحيل جونزالو إيجوايين إلى يوفنتوس.

وكان يوفنتوس قد أعلن في وقت سابق عن ضم إيجوايين بمبلغ 90 مليون يورو وبعقد يمتد حتى عام 2020. (طالع التفاصيل)

في حين أن وكيل ميليك صرح لموقع "جازا ميركاتو" الإيطالي "نعم كنت في أمستردام مع ميليك وكذلك كنت في نابولي لأناقش بعض الأشياء مع إدارة نابولي".

وتابع "لكننا لم نوقع أي شيء ولم يحدث أي شيء".

وأتم "ميليك سيلعب في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مع أياكس ضد باوك يوم الأربعاء".

وتعادل أياكس ذهابا على ملعبه في هولندا بنتيجة 1-1 مع باوك سالونيكا ضمن الجولة الثالثة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويلعب لقاء الإياب يوم 3 أغسطس المقبل.